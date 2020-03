Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la investitura democrata Bernie Sanders a anulat marti o reuniune care urma sa aiba loc in orasul Cleveland, decizie luata la recomandarea autoritatilor locale, a anuntat directorul sau pentru comunicare, fiind o premiera in campania prezidentiala americana, relateaza AFP. "Ca…

- Cateva milioane de americani sunt chemati marti la urne - in Michigan si alte cinci state - la noi intalniri in alegerile primare, care i-ar putea permite lui Joe Bien sa obtina un avantaj decisiv impotriva lui Bernie Sanders, relateaza AFP.”Aceasta va fi o zi REA pentru Bernie-nebunul”, a…

- Joe Biden si Bernie Sanders sunt candidatii care au castigat cele mai multe state pana acum in cadrul alegerilor pentru desemnarea candidatului democrat. Joe Biden a fost marele caștigator dupa alegerile care au avut loc, marți, in 14 state americane, scrie France 24, anunța MEDIAFAX.Fostul…

- Miliardarul Michael Bloomberg și-a suspendat campania prezidențiala și a anunțat ca il va sprijini in continuare pe Joe Biden, dupa o zi dezastruoasa la urne in alegerile primare democrate, noteaza CNN.Michael Bloomberg a intrat in noiembrie 2019 in campania electorala și a cheltuit sume masive pentru…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a relansat cursa democrata pentru Casa Alba obtinand sambata o victorie lejera la alegerile primare din Carolina de Sud, confirmandu-si pozitia de principal rival al favoritului Bernie Sanders, comenteaza AFP. Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente,…

- Senatorul de stanga Bernie Sanders si-a proclamat marti victoria in alegerile primare democrate din statul american New Hampshire, castigand la limita in fata candidatului plasat pe pozitia a doua, moderatul Pete Buttigieg, fost primar intr-un moi orasel american.

- Moderatul Pete Buttigieg a castigat, la o diferenta foarte mica, alegerile primare ale Partidului Democrate desfasurate in statul american Iowa, in fata senatorului Bernie Sanders, conform rezultatelor revizuite date publicitatii duminica de partid, la aproape o saptamana dupa un scrutin cu reguli foarte…