Liderul AUR, George Simion anunța ca partidul pe care il conduce a obținut 20 de procente la alegerile de duminica, 9 iunie. „Noi va salutam, de la sediul AUR. E o zi istorca. E inceputul sfarșitului pentru sistemul corupt. O sa vina niște rezultate cu noi pe la 15%. Suntem la peste 20 %, și […] The post George Simion anunța scor istoric pentru AUR: „O sa-i mancam!” first appeared on Ziarul National .