- Incepand de luni, in Italia, sectoarele constructiilor si manufacturii isi reiau activitatile. Barurile si restaurantele se pot de asemenea redeschide, insa doar pentru servicii de servire la pachet. Populatia poate sa faca mai multe exercitii in aer liber si sa ii viziteze pe cei dragi, insa exista…

- In Belgia, de luni, incepe prima etapa de relaxare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Relaxarea restricțiilor apare in contextual in care, in ultimele saptamani, laboratoarele de analize și-au dublat capacitatea de testare la 15 mii de teste zilnic. In Belgia, doar merceriile…

- “In sfarșit, se vede luminita de la capatul tunelului? Mai multe țari, dintre care unele vecine Belgiei, incep o reducere foarte progresiva a izolarii populației lor, deoarece semnele unei scaderi a Covid-19 se manifesta in unele parti ale lumii. Potrivit experților de la Our World in Data, o organizație…

- In plina epidemie de coronavirus, micile afaceri trebuie sa se adapteze situatiei. Startup-ul Beez a adaugat functionalitatea de comanda cu livrare la domiciliu a produselor de necesitate zilnica.

- Au aparut inca trei cazuri de infectii cu coronavirus in Neamt, totalul fiind de cinci la nivelul judetului. Testul a iesit pozitiv si la o sefa de serviciu de la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care s-a intors recent de la Paris.

- Campionatul elvetian a fost suspendat pana la 23 martie din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, luni, Liga de fotbal din Elvetia, potrivit news.ro.Reuniti la Berna, conducatorii celor 20 de cluburi din liga (SFL) au decis suspendarea partidelor din primele doua ligi. Citește…

- Noul coronavirus stârnește o dezbatere intensa în Iran între membrii ultraconservatori ai clerului șiit și guvern în privința masurilor care trebuie adoptate împotriva infecției în Republica islamica, scrie AFP.Dezbaterea stârnește diviziuni chiar în…

