Coronavirus: Beijingul ordonă carantină de 14 zile pentru cei care se întorc în oraș Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se întorc în oraș sa intre în carantina timp de 14 zile, în caz contrar, urmând sa fie pedepsiți. Presa de stat descrie decizia ca pe o tentativa de a ține noul coronavirus sub control, conform BBC.



Locuitorii au de ales între auto-carantina, sau deplasarea spre locuri special amenajate în acest scop, dupa ce aceștia s-au întors din vacanțe.



Masura a venit în condițiile în care Egiptul a confirmat primul caz de coronavirus din Africa. Peste 1.300 de persoane au murit din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

