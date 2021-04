Autoritatile din Berlin au inasprit joi restrictiile de combatere a coronavirusului, in contextul in care capitala Germaniei este lovita de al treilea val al pandemiei, relateaza DPA. In conformitate cu noile reguli aplicabile de vineri, oamenii au voie sa iasa doar singuri sau cate doi intre orele 21.00 si 05.00, au declarat oficiali pentru DPA. Regulile actuale pentru limitarea contactelor in timpul zilei vor ramane in vigoare, adunarile in exterior si in interior fiind limitate la maximum cinci persoane din doua gospodarii. Copiii nu sunt vizati de restrictii. Reglementarile privind reuniunile…