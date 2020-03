Coronavirus: Armata americană reduce numărul de participanţi la exerciţiul militar Defender-Europe 20 Armata americana a anuntat miercuri ca a decis, din cauza epidemiei de coronavirus, sa reduca amploarea exercitiului militar Defender-Europe 20 la care intentiona sa trimita pana in luna mai 20.000 de soldati, relateaza AFP. ''Dupa o revizuire atenta a activitatilor in curs in cadrul exercitiului Defender-Europe 20 si in contextul epidemiei provocate de coronavirus, vom modifica exercitiul prin reducerea numarului de participanti americani'', a anuntat armata intr-un comunicat de presa. "Activitatile asociate exercitiului vor fi ajustate in consecinta si vom coopera strans cu aliatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

