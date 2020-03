Stiri pe aceeasi tema

- "Politic, lucrurile sunt foarte clare. Solicitam, si o sa am in aceasta saptamana o intalnire cu premierul, impreuna cu ceilalti lideri politici, amanarea alegerilor locale. In acest context, nu se mai pune perspectiva alegerilor locale in luna iunie. Parlamentul trebuie sa functioneze si am dovedit…

- Vasile Ouatu, 70 de ani, a fost acționarul majoritar al Complexului Comercial UNIC din Piatra Neamț si fost patron al echipei de volei Unic Piatra Neamt, una dintre cele mai bune echipe la acea vreme. Vasile Ouatu a fost viceprimar al orașului Piatra Neamț in perioada 2004-2008. Vasile…

- Primul deces inregistrat la Iasi a fost confirmat de surse apropiate ale Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat de 71 de ani din Piatra Neamt, internat la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva". Vasile Cristian Oatu este patronul restaurantului Unic din localitate si al…

- ■ ancheta epidemiologica referitoare la Vasile Ouatu a stabilit deocamdata doar 24 de contacti directi ■ Al saselea caz de coronovirus confirmat in Neamt este subiectul unui dosar penal aflat in lucru. Stirea a fost facuta publica de prefectul de Neamt, George Lazar, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Deputatul liberal Mircea Banias a fost confirmat cu coronavirus.Este singura persoana dintre cele testate sambata in Parlament la care a fost depistat virusul, potrivit Grupului de Comunicare Strategica."Potrivit declarațiilor domniei sale, nu a luat contact direct cu niciunul dintre parlamentarii confirmați…

- Edilul a postat pe Facebook și o fotografie facuta de fiica sa in izoleta in timp ce era dusa la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, unde este internat și el. Activitatea Primariei Deva se suspenda pentru cel putin 14 zile, dupa ce aproximativ 60 de angajati au intrat in izolare pentru ca au…

- Primul roman infectat cu noul coronavirus a ajuns, joi dimineața, la Institutul Matei Balș din Capitala. Acesta a fost transportat din Gorj, acolo unde, potrivit autoritaților, a fost izolat la domiciliu de doua zile.