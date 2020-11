Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul sanitar din Germania se apropie tot mai mult de limitele sale umane si structurale, a avertizat cancelarul german Angela Merkel, care i-a indemnat pe cetateni sa respecte noile restritii impuse in aceasta tara, care a intrat in lockdown partial pe intreaga luna noiembrie, informeaza Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel și-a indemnat, luni, concetațenii sa respecte noile restricții, astfel incat la finalul lunii noiembrie sa se ajunga la „un punct de cotitura” in lupta impotriva noului...

- Daca nu se produce o inversare a numarului in crestere de infectii cu SARS-CoV-2 in Austria, exista riscul ca in a doua jumatate a lunii noiembrie sa se inregistreze o penurie de paturi la unitatile de terapie intensiva (ATI), a avertizat luni ministrul sanatatii austriac Rudolf Anschober, citat…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri impreuna cu landurile instituirea unor noi restrictii antiepidemice, care includ inchiderea barurilor si restaurantelor si sistarea activitatilor culturale si sportive in spatii inchise, pentru a incerca sa opreasca cresterea continua a cazurilor de…

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri, impreuna cu landurile, instituirea unor noi restrictii antiepidemice, care includ inchiderea barurilor, a restaurantelor și sistarea activitatilor culturale si sportive in spatii inchise, transmit agențiile internaționale,

- Cancelarul german Angela Merkel a convenit miercuri impreuna cu landurile instituirea unor noi restrictii antiepidemice, care includ inchiderea barurilor si restaurantelor si sistarea activitatilor culturale si sportive in spatii inchise, pentru a incerca sa opreasca cresterea continua a cazurilor…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca urmatoarele luni vor fi foarte dure, pe fondul cresterii zilnice a numarului de noi cazuri de coronavirus in Germania - 8.685 in ultimele 24 de ore, transmite luni EFE. "Ne asteapta luni foarte, foarte grele", a atras atentia Merkel, duminica seara, intr-o…

- Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri ca Germania a inregistrat 1.510 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Acesta este cel mai mare numar zilnic raportat in peste trei luni, potrivit Agerpres. Cifra de miercuri ridica la 226.914 numarul total de persoane care au avut sau au…