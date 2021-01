Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a evocat impreuna cu cancelarul federal german Angela Merkel eventualitatea unei "productii comune de vaccinuri" impotriva noului tip de coronavirus, a anuntat Kremlinul marti, in conditiile in care Moscova doreste sa-si intensifice capacitatile in acest domeniu, informeaza…

- Rusia a inregistrat joi recorduri la numarul de infecții cu noul coronavirus și la decese, in absența unei carantinari generalizate pe fondul celui de-al doilea val al pandemiei care lovește țara, scrie AFP. Autoritațile au anunțat 635 de morți și 29.935 noi contaminari in ultimele 24 de ore, cu un…

- La inceputul anului viitor Italia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus. Campania presupune vaccinarea la scara larga a populației. In prima faza vor fi vaccinate cadrele medicale și persoanele aflate in grupele de risc. Dupa ce vaccinul va fi autorizat, Guvernul italian are in vedere sa…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a explicat ca vaccinul impotriva COVID-19 se administreaza de doua ori si ca ar putea avea cateva efecte secundare, de scurta durata. Arafat a declarat ca va face acest vaccin pentru a se proteja pe el si pe apropiatii sai. ”Dupa injectie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP. "Numarul de noi cazuri creste (...) si,…