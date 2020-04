Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele si personalul Federatiei internationale de tenis de masa (ITTF) au decis voluntar o reducere a salariilor in anul 2020 pentru a diminua efectele negative cauzate forului mondial cauzate de pandemia de coronavirus, relateaza Xinhua. In cadrul videoconferintei de miercuri, la care au participat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis, miercuri seara, aplicarea unui plan de investitii "masive" in sistemul medical dupa incheierea epidemiei de coronavirus, soldata pana acum cu 1.333 de morti pe teritoriul Frantei.Emmanuel Macron, presedinele Frantei, a anuntat miercuri seara…

- Franta asteapta de la reuniunea liderilor celor 27 de tari ale Uniunii Europene, reuniune ce se desfasoara marti prin conferinta video, "un semnal de solidaritate mai puternic si vizibil" in fata crizei cauzate de noul tip de coronavirus, a anuntat Presedintia franceza, informeaza AFP. …

- Politica Agricola Comuna nu trebuie sa plateasca pretul pentru Brexit si consecintele sale asupra bugetului UE, a declarat presedintele francez la finalul summitului extraordinar de doua zile incheiat cu un esec, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Nu am sacrificat Politica Agricola Comuna si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua pentru prima data, in perioada 3-4 februarie, o vizita oficiala in Polonia, tara cu care Franta are divergente asupra mai multor probleme de interes european, printre care statul de drept si clima, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Aceasta deplasare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat sambata dimineata la telefon cu presedintele irakian Barham Saleh, avertizand impotriva "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea intr-un raid american in Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani, a anuntat Palatul Elysee,…