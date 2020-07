Saptezeci si trei de muncitori sezonieri la o ferma de legume de langa Malvern, comitatul West Midlands din centrul Angliei, au fost testati pozitiv la noul coronavirus, luandu-se decizia ca in jur de 200 de lucratori sa intre in autoizolare, ca masura de precautie, au anuntat duminica agentia Public Health England (PHE) si Consiliul local din Herefordshire, transmite Reuters. Ferma AS Green and Co a fost plasata in carantina in incercarea de limitare a focarului, care urmeaza altora depistate la producatori alimentari, au precizat autoritatile. In timpul sezonului de recoltare, muncitorii care…