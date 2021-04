Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 martie, sunt programate partidele etapei a 12-a a Ligii a III-a la fotbal. In Seria a III-a, derby-ul Dobrogei, care va opune echipele FC Viitorul II si Gloria Albesti, se va disputa, de la ora 15.00, pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi de la Ovidiu și va fi transmis in direct…

- Derbiul etapei a XII-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal este unul județean și va opune echipele Bucovina Radauți și Foresta Suceava. Gazdele se afla in acest moment pe primul loc al clasamentului cu 25 de puncte, in timp ce formația suceveana ocupa locul III cu 22 de puncte. Radauțeanii au un […]…

- Centru de copii și juniori de la Corona Brașov iși confirma și de aceasta data valoarea, handbaliste din club regasindu-se de fiecare data in loturile naționale de la fiecare categorie. De aceasta data, cinci tinere handbaliste ale Coronei au fost convocate la lotul național de tineret. Astfel, in perioada…

- In prima etapa a Seriei 1 a Ligii 3 la fotbal feminin, CS Coltea 1920 Brasov a castigat cu 2-1 meciul jucat astazi, in deplasare, cu ACS Activ Slobozia. Rofel, in minutul 34, si Marcu, in minutul 65, au marcat pentru formatia brasoveana. CITIȚI AICI ce a declarat despre aceasta confruntare antrenoarea…

- In prima etapa de la reluarea Ligii 3 la fotbal, cea de-a 11-a, la Rașnov s-au intalnit, astazi, Olimpic Cetate din localitate și ACS Kids Tampa Brașov. Ambele grupari aveau nevoie mare de puncte, deoarece sunt ultimele in clasamentul Seriei a 5-a din Liga 3, cu cate 6 puncte, la cinci lungimi de antepenultima…

- Fotbaliștii Coronei vor lua vineri, startul in a doua parte a campionatului, cu o partida jucata pe teren propriu, in compania formației CS Blejoi. Antrenorul Coronei, Calin Moldovan a declarat ca echipa va da totul pentru un start cu dreptul in meciurile oficiale. „Dupa o perioada destul de lunga de…

- FCSB a invins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, miercuri seara, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, in capul de afiș al etapei 21 a Ligii I, scrie GSP.ro. Unicul gol a fost marcat de Florin Tanase, in minutul 8. Roș-albaștrii au dominat autoritar partida și au ratat cele mai mari șanse ale derby-ului,…

- Anunțul a fost facut de primarul Brașovului, Allen Coliban, chiar in ședința de Consiliu Local de astazi. Inițial, cea mai valoroasa schioare a Romaniei, Ania Caill, legitimata la Corona Brașov, nu fusese inclusa de Federația Romana de Schi Biatlon pe lista sportivelor care urmeaza sa ia parte la competiția…