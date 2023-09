Stiri pe aceeasi tema

- AVANTAJE… Subiectul licitațiilor privind transportul public de persoane continua sa genereze dezbateri aprinse in cadrul Consiliului Județean Vaslui. In ședința de ieri, legislativul trebuia sa aprobe atribuirea a trei licențe de traseu, insa discuțiile au luat o cu totul alta turnura dupa ce liberalul…

- CONTROL RIGUROS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit o carte de identitate falsa asupra unui barbat cu cetațenie R. Moldova. In data de 05 septembrie a.c., in jurul orei 18.25, la Frontiera Albița s-a prezentat pentru a intra in țara, pasager intr-un…

- EVENIMENT… Astazi, in Parcul Copou din municipiul Vaslui, a avut loc deschiderea oficiala a celei de-a cincea ediții a Intalnirii Tinerilor Ortodocși Vaslui (ITOV), anunța reprezentanții Episcopiei Hușilor. Evenimentul a intrunit peste 700 de tineri, veniți din protopopiatele Eparhiei, precum și persoane…

- De Gelu Irimia „Am avut onoarea de a reintalni și de a purta discuții cu un lider remarcabil – președintele Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu. A fost o intalnire deosebita, cu un lider dedicat progresului și un adevarat prieten al minoritații rome. Implicarea sa și sprijinul pentru…

- CRITICI…O noua conferința de presa, marca Bichineț, a avut loc, ieri, la sediul PMP Vaslui. De data aceasta, fostul parlamentar a vorbit despre reacțiile unora fața de conferințele anterioare și cat de suparați au fost unii. In plus, Corneliu Bichineț a trecut in revista evenimentele din ultima perioada…

- DISCUȚII… Sala de ședințe a Consiliului Județean Vaslui a gazduit ieri, 3 august, o intalnire importanta intre reprezentanții Rețelei Naționale a centrelor de zi pentru copiii aflați in risc de saracie și reprezentanți ai autoritaților locale și ai centrelor de zi. S-a discutat despre situația centrelor…

- Producatorii „Mission Impossible 7” și-au dorit foarte mult ca Julia Roberts sa apara intr-o scena anume din acest film. Dar pentru ca asta ar fi presuspus sa o intinereasca serios pe actrița de 55 de ani, factura pentru folosirea tehnologiei VFX „ar fi fost prea mare” pentru bugetul lungmetrajului,…

- Romania va fi parte activa a procesului de reconstrucție a Ucrainei dupa incheierea razboiului pornit de Rusia, a spus, miercuri, șefa diplomației romane, Luminița Odobescu. Conform MAE, ea a participat, la Londra, la Conferinta privind reconstructia Ucrainei, ce reuneste, pana joi, reprezentanti de…