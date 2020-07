Stiri pe aceeasi tema

- In contextul situațiilor de criza generate de efectele pandemiei de COVID-19 sau de recrudescența fenomenelor meteorologice manifestate in ultima perioada, de la seceta pedologica, la seceta hidrologica, inundații, alunecari de terenuri etc., Prefectul Județului Dambovița a solicitat in mod expres tuturor…

- Restrictiile bugetare pentru statele membre ale UE se vr aplica din nou dupa ce se va incheia recesiunea provocata de pandemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.

- WEF: Managerii de risc se asteapta la o recesiune globala prelungita, dupa pandemie. “Criza a devastat vieti si mijloace de trai” Managerii de risc se asteapta la o recesiune globala prelungita ca urmare a pandemiei de coronavirus, arata un studiu publicat de Forumul Economic Mondial (WEF),…

- ​Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, a trimis la solicitarea Guvernului României, un document care cuprinde trei pachete de masuri pentru contracararea efectelor crizei economice generata de pandemia de Covid-19 si transmite ca este pregatita sa contribuie prin implicarea…

- Pandemia de coronavirus a provocat temeri legate de o criza financiara și a impins statele lumii sa organizeze și sa anunțe pachete financiare consistente pentru a sprijini economia locala, scrie BBC, citeaza digi24.ro.

- In editia de vineri, 1 mai, cotidianul ZIUA de Constanta relata situatia invatamantului privat constantean, prin vocea unora dintre cele mai importante institutii, intr un articol intitulat "Grav afectati de restrictiile pandemiei Managerii din invatamantul privat constantean, fortati sa reduca taxele…

- Ziarul Unirea Ministrul Agriculturii anunța ca o seceta istorica va lovi Romania: „Estimam o pierdere a productiei de pana la 50%” Specialiștii estimeaza ca o seceta cumplita, comparabila cu cea din 1947, va afecta puternic țara noastra, pe langa criza generata de virusul Covid-19. Ministrul Agriculturii,…

- CORONAVIRUS. Mesut Ozil e unul din cei trei jucatori ai lui Arsenal care nu renunța la 12,5% din bani, in criza pandemiei. Neamțul are mașini in garaj de 800.000 , dar ii ajuta pe refugiați. Arsenal a reușit, cu greutate, sa-i convinga de jucatori sa contribuie cu 12.5% din salariu pentru a depași criza…