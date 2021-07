Cornel Țălnar confirmă negocierile cu Brașovul Ceea ce NewsBv.ro a anunțat in premiera zilele trecute, ca antrenorul Cornel Țalnar e favorit sa vina pe banca „New FC Brașov” in locul lui Ilie Stan, odata cu instalarea prietenului Ioan Marginean ca președinte al gruparii de sub Tampa, confirma public tehnicianul in cauza. Intr-un interviu acordat pentru Fanatik, deocamdata director tehnic la Dinamo, Țalnar a recunoscut negocierile cu Brașovul: „Nu, nu se pune problema, deocamdata! De Brașov ma intrebați, nu? Sunt director tehnic aici, la Dinamo, mai am contract inca doi ani și nu se pune problema. Au vrut oamenii aceia de la Brașov sa merg… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

