- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit in urma cu doar cateva luni, dupa o relație ce a durat cinci ani. Deși apropiații se așteptau ca aceștia sa faca pasul cel mare, in cele din urma au luat-o pe drumuri diferite. Acum, interpreta a dezvaluit ce fel de relație are cu prezentatorul tv, dupa ce…

- Ella, fosta concurenta de la emisiunea ”Puterea Dragostei” are o noua relație? Ea spune ca a lasat trecutul in urma și acum se vede cu cineva. Cine este barbatul misterios din viata frumoasei brunete. Cine este noul barbat din viața fostei concurente de la ”Puterea Dragostei” Intr-un vlog al prietenului…

- In urma cu cateva zile, Cornel Ilie (44 ani) și Lidia Buble (27 ani) au lansat o piesa impreuna, despre drama a doi indragostiti, numita „Vino, du-te”, iar de atunci au aparut primele zvonuri potrivit carora cei doi ar fi impreuna. Cornel Ilie a postat un mesaj pe Instagram, in care spunea…

- Lidia Buble a lansat in urma cu doar cateva zile o noua piesa alaturi de Cornel Ilie, insa la scurt timp au aparut specualții cum ca aceștia ar avea o relație. Deși au negat, iata ca artistul pare sa iubeasca din nou!

- Zvonurile conform carora Lidia Buble și Cornel Ilie ar forma un cuplu nu se mai opresc, iar gurile rele arunca cuvinte tot mai dure la adresa artistei. O reacție incredibila a avut și tatal blondinei, dupa ce speculațiile au ajuns și la urechile lui! Ce i-a spus pastorul fiicei sale?

- Un grup de cercetatori din Marea Britanie a avertizat ca chiar daca va fi descoperit un vaccin eficient impotriva coronavirusului, acesta nu va readuce viata la normal in primavara. Un vaccin este considerat adesea in mod eronat ca un obiect magic care va pune capat pandemiei. Peste 200 de vaccinuri…

- Prezentatoarea emisiunii „O seara perfecta”, Anișoara Loghin, s-a logodit din nou! De aceasta data, cu fotbalistul moldovean, Radu Ginsari. Anunțul a fost facut pe pagina de facebook a logodnicului ei. Radu Ginsari este un fotbalist din Republica Moldova, care in prezent evolueaza la clubul Krilia Sovetov,…