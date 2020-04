Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu, fost jucator și antrenor la Dinamo, a avut o reacție vehementa la adresa finanțatorului echipei, Ionuț Negoița, pe care l-a jignit. „Procurorul” a vorbit in termeni duri și jignitori despre situația lui Dinamo și despre decizia lui Ionuț Negoița de a nu mai baga bani in club. „Vorba unui…

- Bani in avans pentru milioane de romani! Se dau de saptamana viitoare. Este oficial Vești uriașe pentru milioane de pensionari. Vor primi banii in avans. S-a facut anunțul oficial. Pensiile romanilor vor fi virate chiar de saptamana viitoare. Nimeni nu se aștepta la asemenea vești in plina pandemie…

- Rihanna a donat 5 milioane pentru lupta contra Coronavirus Una dintre cele mai iubite artiste din lume, Rihanna isi ofera sprijinul in lupta contra Coronavirus. Vedeta a donat 5 milioane de dolari prin intermediul Fundatiei Clara Lionel. Banii se vor duce catre comunitatile marginalizate, dar si catre…

- 12 milioane de euro, bani atrași de universitatea de stat din Arad vor fi investiți pentru dezvoltarea cercetarii și reabilitarea a doua cladiri ale universitații. Banii au fost caștigați in urma selecției a doua proiecte depuse pe fonduri europene de catre echipe colective din universitate. Prima investiție…

- Dinamo - FCSB se joaca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Vineri, cu doua zile inainte de meci, jucatorii lui Dinamo au primit o veste buna. Partida Dinamo - FCSB va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport Pentru a-i motiva pe jucatori contra…

- Clubul de fotbal Dinamo București trece printr-o perioada grea, dupa ce patronul Ionuț Nergoița a luat decizi de a nu se mai implica financiar.In criza de bani, oficialii de la Dinamo au cerut sprijinul Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, organizatoarea meciurilor din primul eșalon valoric al…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu actorul Razvan Oprea, reprezentant al Asociației Dinamoviști pentru Dinamo, care dorește sa cumpere clubul din „Ștefan cel Mare” de la Ionuț Negoița. Patronul FCSB a sunat in direct la TV Digi Sport și s-a contract cu Razvan Oprea in legatura cu modul in care…

- Cornel Dinu a declarat, vineri, ca a discutat cu ambasadorul Romaniei la Abu Dhabi și a aflat ca exista un interes real al șeicilor pentru clubul Dinamo București, anunța MEDIAFAX.”Am vorbit la telefon cu domnul Adrian Macelaru, care este ambasadorul nostru la Abu Dhabi, de vreo zece ani.…