- Noul avocat al lui Cornel Dinicu a dezvaluit ca exista trei martori cu identitate protejata care vor depune marturie ca incendiul din 26 decembrie, de la Ferma Dacilor, care a ucis opt oameni ar fi fost, de fapt, provocat de o mana criminala."Exista deja dispusa expertiza. Eu nu am solicitat nimic.…

- Instanța s-a pronunțat in cazul patronului pensiunii Ferma Dacilor unde au ars de vii opt oameni. Cornel Dinicu va ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzat de distrugere din culpa, care a avut ca urmare un dezastru, a decis, marti, 9 ianuarie, Tribunalul Prahova. In…

- Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, susține in continuare ca o mana criminala a pus incendiul de la pensiune, deși anchetatorii au demontat aceasta ipoteza. In plus, Cornel Dinicu i-a protejat in fața judecatorilor pe administratorii din acte, care sunt acum in arest la domiciliu, a spus la…

- Dupa ce și-a inmormantat fiul, Cornel Dinicu este hotarat sa inchida gurile rele și sa faca lumina in acest caz. Informațiile controversate cu privire la Ferma Dacilor au ajuns peste tot, motiv pentru care a decis sa spuna adevarul. iata de ce firma apare pe numele altor persoane și de ce nu avea autorizație…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste spovedanie publica si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa inmormantarea fiului sau. „Acestea sunt nopțile de priveghi ale fiului meu și am inceput sa scriu pentru…

- In urma incendiului devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova, autoritațile se confrunta cu o situație dramatica. Pana in prezent, 7 persoane, dintre care 3 copii, au fost gasite decedate in ruinele complexului turistic. Echipele de salvare continua cautarile pentru a gasi…

- In urma tragediei care a speriat o țara intreaga, dupa ce in a doua zi de Craciun un cunoscut complex turistic a fost cuprins de flacari, alte noi detalii au ieșit la iveala. Cornel Dinicu nu apare in acte ca proprietar al pensiunii Ferma Dacilor din Tohani, de fapt. Iata cine sunt cei doi asociați…

- Cornel Dinicu este de negasit! Apropiații acestuia sunt de parere ca acesta a murit in timpul incendiului. Ipoteza apropiaților este intarita de faptul ca acesta nu a raspuns la telefon pana la acest moment. In prezent, pompierii fac demersuri pentru a da de urma celor doua persoane disparute. Printre…