- Partidul AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) incepe sa-și definitiveze listele de candidați pentru alegerile locale din acest an. Aceștia vor da interviuri cu o comisie de evaluare ce se va intruni in sediile regionale de la Iași, Braila, Constanța, Brașov, Craiova și Timișoara. Deja, organizațiile…

- Un tanar din Afganistan a fost omorat in noaptea de miercuri spre joi, pe o strada din Timisoara, el fiind injunghiat direct in inima, iar atacatorul a fugit de la fața locului. Crima a avut loc pe strada Caprioarei din cartierul Fabric, in Timisoara. Un trecator l-a vazut pe tanarul migrant prabusit…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a adresat o solicitare Guvernului pentru a lua masuri in sprijinul fermierilor și transportatorilor. In același context, AUR propune un set de masuri, inclusiv dublarea subventiilor la hectar pentru fermieri, restricționarea exportului de combustibil catre Ucraina…

- Liderul partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, a starnit controverse dupa ce a anunțat ca a fost primit intr-o audiența privata de catre Papa Francisc, subliniind astfel tematica legaturii cu credința ca parte importanta a campaniei AUR. Cu toate acestea, jurnalistul Cristian…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a demarat la inceputul lunii iulie unul dintre cele mai importante proiecte dedicate romanilor: Caravana medicala „AUR pentru SANATATE!”. Aceasta caravana reprezinta dovada vie ca AUR nu se abate de la angajamentele asumate inca de la inființare, indiferent de piedicile…

- Partidul de extrema-dreapta AUR (Alianța pentru Unirea Romanilor) din Romania este in creștere in popularitate și ar putea intra intr-o coaliție guvernamentala anul viitor, dupa alegerile parlamentare din țara. Romania, membra a Uniunii Europene, va organiza anul viitor alegeri locale, prezidențiale,…

- Aceștia considera ca, daca nu va atinge acest scor, și este evident ca nu va putea, Simion ar trebui sa cedeze postul de președinte de partid. "Daca tot arunca el cu cifrele, in cazul in care nu luam 35 la suta, sa lase locul altcuiva", a rabufnit un lider central AUR.Mana din imagine este chiar a liderului…

- Liceul Teoretic William Shakespeare (LTWS) din Timișoara este coordonator și partener in proiectul HOPE4schools – Educație pentru sanatate, deschidere și prosperitate in școli”- un proiect Erasmus+ KA220-SCH-000024401 prin profesorul coordonator Marian Tache. Proiectul cu durata de 24 de luni și se…