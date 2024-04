Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a organiza vineri, 29 martie, o conferința de presa la Sediul Regional AUR din Piața Cipariu nr. 9 Cluj-Napoca. La eveniment au fost prezentanți Calin Cozma – candidatul AUR la Primaria Cluj-Napoca și Cristina Dumitrescu – secretar al Juriului de Onoare și Arbitraj…

- Ministerul de Externe de la Chișinau a anunțat, marți, 19 martie, ca reprezentanții oficiali ai Federației Ruse nu vor putea participa fizic la Conferința regionala a Organizației pentru Alimentație și Agricultura (FAO), gazduita anul acesta de Republica Moldova, in perioada 14-17 mai.Aceasta decizie…

- Deputatul AUR Cluj, Alin Coleșa, a organizat o conferința de presa in cursul zilei de vineri, 15 martie, in care a tratat un subiect deosebit de important, și anume dezvoltarea imobiliara la Cluj. Coleșa a adus in discuție situația imobilului de pe strada Miko Imre, celebrul bloc ridicat de catre țeparul…

- AUR a remis un comunicat de presa in care neaga componența ”Guvernului alternativ al AUR” aparut pe STIRIPESURSE.RO. AUR neaga insa doar structura guvernamentala, nu și numele aparute. Facem precizarea ca STIRIPESURSE.RO a prezentat varianta neoficiala care circula insistent in cadrul Alianței și nu…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), organizația Timișoara, a decis, in cadrul ședinței intrunite joi, 8 februarie, cu majoritate și o singura abținere, desemnarea lui Cornel Ciobanu, de profesie economist, in funcția de coordonator al organizației municipale Timișoara. Expert contabil și judiciar,…

- Cine este dusmanul Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR) este dusmanul Fidesz, iar cine este dusmanul maghiarilor, oriunde in Bazinul Carpatic, este dusmanul Ungariei - a declarat, la Cluj-Napoca, Janos Lazar, ministrul Constructiilor si Transporturilor din Ungaria, portalului de stiri din Transilvania…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), filiala Cluj, a organizat o conferința de presa in cursul zilei de vineri, 2 februarie, a sediul partilui din Piața Cipariu. La conferința au participat atat coordonatorul AUR Cristian Șipoș sau deputatul AUR de Cluj, Ilie – Alin Coleșa, orecum și Dr. Teolog…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), filiala Cluj, a organizat o conferința de presa in cursul zilei de vineri, 2 februarie, a sediul partilui din Piața Cipariu. La conferința au participat atat coordonatorul AUR Cristian Șipoș sau deputatul AUR de Cluj, Ilie – Alin Coleșa, orecum și Dr. Teolog…