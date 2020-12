Stiri pe aceeasi tema

- Raport CE: Emisiile de gaze cu efect de sera din UE au ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani, ca urmare a folosirii pe scara larga a energiei regenerabile Comisia Europeana a adoptat, luni, Raportul intermediar privind politicile climatice ale UE, publicat anual, care prezinta progresele…

- Pentru a contribui la atingerea, pana in 2050, a obiectivului neutralitații climatice vizat de UE, Comisia Europeana a prezentat, pe 19 noiembrie, Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore. Strategia propune sporirea capacitații eoliene offshore a Europei de la nivelul actual de 12 GW…

- Ponderea surselor regenerabile de energie in producția de energie electrica din UE s-a dublat, de la aproximativ 15 % la aproape 31 % in ultimii trei ani. Principalul motor al acestei situații a fost creșterea ponderii energiei eoliene și a energiei solare fotovoltaice. Ȋn aceste condiții, UE face recomandari…

- Electrica a inregistrat un profit net de 396 milioane lei in primele noua luni ale anului, o creștere de 146% comparativ cu primele noua luni ale anului trecut. Profitul operațional (EBITDA) consolidat a fost de 829 milioane lei, cu 280 milioane lei mai mult decat in primele noua luni ale anului trecut.…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 12,1%, din cauza scaderilor inregistrate in industria prelucratoare (-13,4%), industria extractiva (-10,7%) si productia si furnizarea de energie…

- Din 1 noiembrie a intrat in vigoare Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali. Astfel, taxa de cogenerare creste de la aproximativ 3,5 euro/MWh la circa 5 euro/MWh, o crestere…

- Este anunțul zilei pentru locatarii care au centrale termice, precum și pentru toți aceia care se incalzesc cu gaze naturale. Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, iar ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, da asigurari ca prețul gazelor naturale din iarna lui 2020…

- "Segmentul de energie regenerabila s-a consolidat accelerat in ultimii 20 de ani, in special in ceea ce priveste generarea de energie electrica, castigand cota de piata mai mare in raport cu sursele traditionale de energie precum carbunele, petrolul si energia nucleara. Criza COVID-19 a avut un impact…