- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis marti ca Ambasada Romaniei la Atena a facut, in regim de urgenta, demersuri…

- Cel puțin 24 de persoane și-au pierdut viața in incendiile necontrolate de vegetație, care au facut ravagii in noaptea de luni spre marți in imprejurimile Atenei. Autoritațile elene au solicitat asistența partenerilor europeni in lupta cu flacarile.

- ‘Peste 20 de persoane’ au murit in incendiile care au devastat luni imprejurimile Atenei, a anuntat in cursul noptii purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos, relateaza AFP si DPA. Majoritatea victimelor au fost prinse in capcana de flacari in sectorul localitatii balneare Mati,…

- Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a transmis, duminica seara, un mesaj in care isi exprima intreaga compasiune pentru familiile afectate de inundatiile din tara si puncteaza ca atat ea, cat si serviciile Comisiei Europene sunt la dispozitia

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs marti noaptea in Grecia, la ora locala 23,50, fiind resimtit la Atena, fara a exista insa semnalari imediate despre existenta unor victime sau pagube serioase, au precizat autoritatile elene, citate de Reuters. Conform Institutului…