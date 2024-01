Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova și Ucraina au aderat la coridorul vertical de transport a gazelor naturale, din care fac parte in prezent Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria. Memorandumul de ințelegere in acest sens a fost semnat de catre Vestmoldtransgaz, operatorul de sistem de gaze naturale din Republica Moldova,…

- Un pas important in vederea activarii unui coridor bidirecțional al fluxurilor de gaze naturale din Grecia in Ucraina și vice-versa a fost inregistrat vineri, 19 ianuarie 2024, de catre operatorii de infrastructura de gaze naturale participanți la inițiat

- „Intinderea” la export a infrastructurii de gaze grecești este in creștere, dupa ce alaturi de țara noastra (Grecia), Bulgaria, Romania și Ungaria, Moldova și Ucraina vor deveni urmatoarele doua țari care se vor alatura planului de dezvoltare a Coridorului Vertical de gaze naturale. Acest plan vizeaza…

- La inițiativa SNTGN Transgaz SA, a avut loc astazi, la București, intalnirea Operatorilor de Transport și Sistem gaze naturale semnatari ai Memorandumului de Ințelegere pentru Coridorul Vertical - Transgaz S.A., DESFA S.A., Gastrade S.A, Bulgartransgaz EAD, ICGB AD, FGSZ Ltd și cu statut de observator,…

- Reprezentanții ministerelor Apararii din Turcia, Romania și Bulgaria au semnat un memorandum de ințelegere in vederea inființarii unui grup naval specializat in antiminare in Marea Neagra. Intilnirea acestora a avut loc la Istanbul. Despre aceasta a informat serviciul de presa al Ministerului Apararii…

- Operatorii sistemelor naționale de transport de gaze iși vor oficializa intenția de a realiza o infrastructura pentru transportul de hidrogen care se va intinde din Grecia pana in Germania, cu stații intermediare in Bulgaria, Romania, Ungaria, Slovacia și Republica Ceha, urmand ca la inceputul anului…

- Mircea Geoana a declarat presei, dupa o dezbatere initiata de Camera de Comert din Iasi pe teme de securitate regionala, ca in ceea ce priveste reconstructia Ucrainei trebuie sa fim foarte activi si sa ne organizam pentru a participa cu firme la acest proces. ”In ceea ce priveste reconstructia Ucrainei,…

- Romania vrea sa aprovizioneze cu gaze naturale Republica Moldova și Ucraina, daca vor avea probleme de alimentare in sezonul rece. Anunțul a fost facut de catre ministrul Energiei, in contextul in care depozitele de gaze ale țarii noastre sunt suprapline.