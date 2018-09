Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 28 de state membre ale Uniunii Europene se intalnesc miercuri la Salzburg, in Austria, la un dineu de lucru in timpul caruia vor incerca sa aplaneze tensiunile legate de problema migratiei, inainte de a face o trecere in revista a progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind…

- Liderii celor 28 de state membre UE se intalnesc miercuri la o cina – cu un meniu incarcat – la Salzburg, unde vor incerca sa-si potoleasca certurile pe tema migratiei, inainte sa lanseze o numaratoare inversa finala in vederea finalizarii dificilelor negocieri ale Brexitului, relateaza AFP. Ei isi…

- Liderii celor 28 de state din Uniunea Europeana se intalnesc, din acesta seara, la Salzburg pentru a discuta acordul cu Marea Britanie, dupa separarea de Uniune, dar mai ales controversata problema a migratiei care divizeaza tarile membre. Liderii europeni vor evalua progresele inregistrate in ce priveste…

- Un summit european extraordinar consacrat Brexitului ar putea sa fie necesar – in noiembrie – pentru a se ajunge la un acord de divort in timp util, apreciaza presedintele Consiliului European Donald Tusk intr-o scrisoare adresata Celor 28, publicata marti, relateaza AFP. Cei 28 de sefi de stat si de…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat marti ca este inca destul de posibil sa nu existe un acord pe tema Brexit-ului intre Uniunea Europeana si Marea Britanie in momentul expirarii termenului-limita pentru iesirea britanicilor din blocul comunitar, in martie 2019, informeaza…

- Manfred Weber, liderul Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta al UE, care candideaza pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a spus ca summitul de la Salzburg trebuie sa continue pe calea sanctiunilor initiate de parlament, potrivit Rador, care citeaza Financial Times.

- Luni, 16 iulie, Trump se va intalni cu Putin la Helsinki, in Finlanda, iar cei doi ar urma sa discute despre relatiile dintre SUA si Rusia si despre "alte probleme de securitate nationala". "Asadar, va fi vorba de NATO, de Marea Britanie, unde sunt tensiuni, si de Putin. Sincer, Putin ar putea sa fie…