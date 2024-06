Primul val de canicula va lovi Romania! Iata perioada Directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat vineri, la Antena 3, ca temperaturile vor depasi, ces mai probabil, pragul de canicula la inceputul saptamanii urmatoare."Este posibil sa consemnam, mai ales saptamana viitoare, cel putin in prima parte a saptamanii, valori de 37 38 de grade, in special in partea de sud si sud est a tarii, semn ca disconfortul termic va fi unul accentuat. Chiar incepand de astazi, valorile de temperaturi vor fi in crestere. Astazi contam pe un ecart intre 27 pana ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

