Coregraful de la Bulzeşti condamnat. Aproape opt ani pentru pornografie infantilă Coregraful acuzat ca isi lovea cu cruzime si isi abuza sexual elevele de la scoala de dans, fete aduse de el la casa izolata din comuna Bulzesti, a primit prima sentinta. Tribunalul Hunedoara l-a condamnat la 7 ani și 11 luni de inchisoare pe Gigi Marian Osoloș de la centrul de dans Total Dance Center din Constanța. Cazul revoltator a ajuns in atentia DIICOT, in 2019. „Inculpatul a fost condamnat la o pedeapta de 7 ani si 11 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori in forma continuata, pornografie infantila si nerespectarea regimului armelor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

