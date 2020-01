Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat in termeni duri atacurile aeriene americane care au vizat un grup paramilitar susținut de Teheran, relateaza agenția Reuters, citand televiziune iraniana de stat, anunța MEDIAFAX."Guvernul națiunea iraniana, și eu condamnam…

- O armata de roboți va fi trimisa anul viitor ca sa studieze suprafața și atmosfera planetei Marte. Misiunea NASA, planuita sa inceapa in iulie, va fi sa analizeze rocile care ar putea ascunde probe privind micro-organismele din spațiu.

- Pirații au rapit 20 de marinari indieni aflați la bordul unui petrolier ce naviga in largul Africii, conform ministrului indian de Externe, citat de Reuters si b1.ro. „Misiunea noastra din Abuja a semnalat problema autoritatilor nigeriene si a celor din tarile vecine”, a precizat Ministerul de Externe…

- Guvernul olandez a anuntat vineri trimiterea unei fregate in Golful Persic in cadrul ''misiunii europene initiate de Franta'' pentru asigurarea securitatii navigatiei in stramtoarea strategica Ormuz, in contextul tensiunilor din regiune, transmite AFP, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Fortele iraniene au doborat vineri o drona in sud-vestul Iranului, a anuntat agentia de presa IRNA, citand un responsabil local, transmite Reuters, potrivit Agerpres.''Drona apartine cu certitudine unei alte tari. Epava ei a fost recuperata si este in curs de examinare'', a declarat guvernatorul…