- Ușa unui avion al companiei Asiana Airlines s-a deschis in aer și șase pasageri au avut dificultați de respirație, a relatat vineri Yonhap, citand oficiali de la aeroportul Daegu. Un avion al companiei Asiana Airlines a aterizat in siguranța in orașul sud-coreean Daegu, dupa ce o ușa a aeronavei s-a…

- Turcia și-a inchis sambata, fara avertisment, spațiul aerian pentru compania aeriana low-cost armeana FlyOne Armenia, a anunțat agenția de presa interna Armenpress, care l-a citat pe președintele consiliului de administrație al transportatorului, Aram Ananian, potrivit Reuters.

- „Compania TAROM informeaza ca din cauza unei urgente medicale a unuia dintre membrii echipajului de comanda, aeronava care efectua zborul RO 7673 pe ruta Timisoara-Hurghada a efectuat o aterizare de urgenta, conform procedurilor standard in astfel de situatii”, potrivit comunicatului de presa al companiei.…

- Un avion al companiei americane Southwest a aterizat de urgenta la Havana, duminica, la scurt timp dupa decolare, pentru ca avea cabina plina cu fum, relateaza Ouest France. "Avionul Boeing 737 al companiei Southwest (SWA 3923) cu destinatia Fort Lauderdale a detectat in timpul procesului de decolare…