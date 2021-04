Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, simbata, 10 aprilie, va merge intr-o vizita in Israel, Germania și Marea Britanie, precum și va vizita sediul NATO de la Bruxelles. Acest lucru este menționat intr-o declarație emisa joi de Serviciul de presa al departamentului militar al SUA. "Secretarul…

- Serbia se lupta sa tina sub control un val nou de infectari cu coronavirus declansat de tulpini mai contagioase, iar experti sanitari cer guvernului sa impuna un nou lockdown in pofida campaniei de vaccinare in masa aflate in derulare, transmite Reuters.

- Producatorul american de motociclete si vehicule pentru teren accidentat Polaris Inc a prezentat luni planurile de lansare a primului sau vehicul electric, in vederea imbunatatirii pozitiei companiei pe piata masinilor electrice. Polaris a informat ca modelul Ranger, dezvoltat in parteneriat cu Zero…

- Coreea de Sud si-a lansat vineri campania de vaccinare impotriva covid-19, prin administrarea vaccinului AstraZeneca-Oxford personalului din domeniul sanatatii si unor rezidenti din aziluri de batrani, relateaza Reuters. Sambata, 117.000 de doze de vaccin Pfizer si BioNTech urmeaza sa fie…

- Convorbirile de pace cu privire la Afganistan nu au facut suficiente progrese pentru a permite retragerea trupelor straine, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, inainte de o reuniune virtuala cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza Reuters.…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 - incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca sa opreasca…