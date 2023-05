Stiri pe aceeasi tema

- Acționariatul lui Dinamo s-ar putea modifica in perioada urmatoare. Din informațiile obținute de Gazeta Sporturilor, un grup de suporteri negociaza cu Nicolae Badea preluarea unei parți din acțiunile deținute de fostul șef al „cainilor”. Fanii lui Dinamo, negocieri cu Nicolae Badea Fostul președinte…

- UPDATE Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat, miercuri, Uniunea Europeana de lansarea unei „confruntari geopolitice” cu Rusia si a atribuit Statelor Unite responsabilitatea pentru „criza” din Ucraina, denuntand sustinerea Washingtonului pentru revolutia produsa la Kiev in urma cu zece ani. Presedintele…

- Marinele militare ale Statelor Unite, Coreei de Sud si Japoniei au inceput luni un exercitiu comun de lupta anti-submarin, a informat Ministerul apararii de la Seul printr-un comunicat preluat de dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia intenționeaza sa trimita o delegație in Coreea de Nord ca parte a efortului continuu al Kremlinului de a obține mai multe arme de la Phenian, potrivit unui purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, citat de CNN. „Avem noi informații potrivit carora Rusia cauta…

- Temerile de contagiune bancara raman, iar investitorii sunt ingrijorati ca economiile globale vor avea de suferit daca efectele ratelor mai mari ale dobanzilor vor torpila si alte banci. Iata o scurta prezentare a unora dintre cele mai mari crize financiare din ultimii 40 de ani: CRIZA DE ECONOMII SI…

- Cele mai mari banci din lume au fost lovite la bursa vineri, in condițiile in care problemele la un creditor regional din SUA au starnit ingrijorari cu privire la intregul sector. Cele mai mari patru banci americane au pierdut joi o valoare de piața de 52 de miliarde de dolari, dupa ce acțiunile SVB…

- Principalul obiectiv și eveniment al acestei vizite este ridicarea semnarea documentului care va duce relațiile bilaterale dintre Romania și Japonia la rangul de parteneriat strategic, transmite Administrația Prezidențiala intr-un comunicat de presa. „Semnarea documentului incheie astfel un amplu proces…

- Președintele Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 6-10 martie 2023, o vizita oficiala in Japonia și o vizita de stat in Republica Singapore. Consolidarea rolului Romaniei in spațiul indo-pacific este un obiectiv important al politicii externe a Romaniei, avand in vedere reașezarile geopolitice globale,…