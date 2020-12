Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezidat o reuniune a biroului politic al partidului la putere pentru a pregati congresul formatiunii la inceputul lunii ianuarie, un eveniment relativ rar deoarece va fi primul in cinci ani, relateaza miercuri France Presse, citand media oficial, potrivit AGERPRES.…

- Partidul Social Democrat a avut, aseara, prima ședința a noilor Grupuri parlamentare reunite din Senat și Camera Deputaților. Cei 47 de senatori și 110 deputați au fost intampinați de președintele Marcel...

- Comitetul de organizare a investirii viitorului presedinte american, Joe Biden, a anuntat ca posibilitatea de a asista personal la ceremonia ce va avea loc pe 20 ianuarie va fi "extrem de limitata", in contextul pandemiei, transmite France Presse, preluata de Agerpres.

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept „jenant” refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala.

- Mai mulți politicieni din Romania au transmis felicitari catre Joe Biden, dupa ce presa americana a scris ca democratul a caștigat alegerile locale. Marcel Ciolacu, Dan Barna sau Gabriela Firea au transmis mesaje dupa victoria oficialului american. Liderul USR, Dan Barna, a scris pe Facebook ca romanii…

- Evenimentul, la care au luat parte zeci de mii de oameni cu stegulețe in maini, a marcat implinirea a 75 de ani de la inființarea Partidului Muncitoresc Coreean, aflat la putere inca de la inființare. Liderul de la Phenian și-a facut apariția in Piața Kim Il-sung la miezul nopții, in uralele…