Coreea de Nord - SUA: Orgolii și tensiuni de ambele părți Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete balistice cu raza scurta de acțiune spre apele sale estice, ultimul dintr-o serie recenta de teste de armament, la o zi dupa ce a avertizat ca redesfașurarea unui portavion american in apropierea Peninsulei Coreene a inflamat tensiunile regionale, informeaza abcnews.go.com.

