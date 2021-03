Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a „expulzat” de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta din Wilmington, statul Delaware, dupa „un incident care a implicat o muscatura” asupra unui agent de securitate, a anuntat luni, 9 martie, postul CNN, citat de Agerpres . Major, in varsta…

- Presedintele american Joe Biden a salutat sambata adoptarea de catre Senat a planului sau de lansare de 1.900 de dolari, spunand ca SUA "au disperata nevoie" de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa. "Am facut un pas urias" pentru…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri ca este hotarat sa ''revitalizeze'' parteneriatul cu Uniunea Europeana, in cursul unei convorbiri telefonice cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. "El a subliniat sprijinul pentru Uniunea Europeana si angajamentul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat la telefon miercuri seara pentru prima oara cu presedintele Joe Biden de la sosirea politicianului democrat la Casa Alba luna trecuta, conform unui anunt al executivului israelian, informeaza AFP preluat de agerpres. "Cei doi lideri s-au referit la…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca a discutat ''doua ore'' la telefon, in ajun, cu omologul sau chinez Xi Jinping, acesta fiind primul schimb de opinii intre cei doi lideri dupa instalarea noului titular de la Casa Alba, transmit Reuters si AFP. ''Am petrecut doua…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in considera ca ar fi bine ca presedintele ales american Joe Biden sa angajeze discutii cu Coreea de Nord si sa profite de progresele realizate de catre presedintele in exercitiu Donald Trump cu dictatorul nord-coreean Kim Kong Un, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…