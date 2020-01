Influenta matusa a liderului nord-coreean Kim Jong Un a aparut pentru prima data in public, la sase ani de la executarea sotului ei Jang Song Thaek, considerat la un moment dat numarul doi al regimului de la Phenian, relateaza duminica Reuters si dpa, citand presa locala. Kim Kyong Hui (73 de ani) este sora fostului dictator Kim Jong Il si a jucat un rol major in primii ani ai regimului actualului lider, Kim Jong Un, nepotul ei. A disparut insa de pe scena publica dupa ce in 2013 Kim Jong Un a ordonat ca sotul ei sa fie executat, in cadrul unei "epurari". Duminica in schimb, media de stat nord-coreene…