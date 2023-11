Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord este pregatita sa inchida ambasade din Spania, Hong Kong si mai multe tari din Africa, intr-o miscare care ar putea duce la inchiderea a aproape 25% din misiunile Phenian in intreaga lume, transmite Reuters.

- Presa de stat din Coreea de Nord a invinovatit marti Israelul ca provoaca varsarea de sange in Gaza, transmite Reuters, observand ca este prima luare de pozitie a Phenianului in privinta conflictului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas.

- Cu steaguri spaniole, susținatorii Partidului Popular (PP), conservator de opoziție, au calatorit din toata Spania pentru a participa la marșul de la Madrid impotriva planurilor guvernului socialist de a amnistia separatiștii catalani care au forțat independența regiunii in 2017. Autoritațile au estimat…

- Ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Puchades, a declarat luni ca interzicerea unilaterala a importurilor de cereale ucrainene de catre orice stat membru UE pare ilegala, in timp ce Franta sustine ca miza este solidaritatea europeana, transmite Reuters.Vorbind inaintea planificatei intalniri a…

- Kim Jong Un a folosit marți (12 septembrie) un tren de culoare verde inchis pentru a calatori in Rusia, iar un fost oficial nord-coreean a descris trenul pentru Reuters. Ko Young Hwan, consilier special la Ministerul Unificarii din Coreea de Sud, a fost in trenul fondatorului Nordului, Kim Il Sung.…

- Negocierile dintre Rusia si Coreea de Nord in legatura cu furnizarea de arme avanseaza in mod activ, a declarat marti un oficial american, care l-a avertizat pe liderul Kim Jong Un ca tara sa va plati un pret daca va livra Moscovei arme pentru a le folosi in Ucraina, relateaza Reuters. In acelasi timp,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat un test de rachete de croaziera strategice, a anunțat luni, 21 august, agenția de presa de stat KCNA, citata de Reuters și CNN. Informațiile despre noul test al Phenianului vin in contextul in care Coreea de Sud și Statele Unite au inceput exercițiile militare…

- Presupuși hackeri nord-coreeni au vizat un exercițiu militar comun al Statelor Unite și Coreei de Sud, fara sa fie compromise informațiile clasificate, a anunțat poliția sud-coreeana, duminica, 20 august, relateaza Reuters.Exista suspiciunea ca hackerii au legatura cu un grup nord-coreean pe care cercetatorii…