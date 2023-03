Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a testat o noua drona de atac nuclear subacvatic saptamana aceasta, ca raspuns la exercitiile militare comune desfasurate de SUA si Coreea de Sud, a anuntat vineri agentia de presa nord-coreeana KCNA.

- Armata nord-coreeana a testat acest nou sistem de arme de marti pana joi, in largul coastei provinciei Hamgyong de Sud. Misiunea acestui sistem este de a "produce un tsunami radioactiv pe scara larga" printr-o explozie subacvatica si sa distruga navele si porturile inamice."Aceasta drona de atac nuclear…

- Agenția de știri de stat nord-coreeana KCNA a declarat vineri ca a testat in aceasta saptamana, sub indrumarea liderului Kim Jong-un, o noua drona nucleara de atac subacvatic. Intre timp, o nava de asalt amfibie americana a sosit in Coreea de Sud pentru exerciții militare comune, informeaza Rador.KCNA…

- Rusia si China se pronunta impotriva oricarui razboi nuclear, in toiul unor tensiuni cu Occidentul, si subliniaza ca o astfel de confruntare nu va avea decat invinsi, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Partile declara din nou ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta nu trebuie…

- Rusia sustine ca Ucraina planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a da vina pe Moscova inaintea unei reuniuni a Natiunilor Unite, fara a furniza dovezi pentru aceasta acuzatie, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Ministerul rus al Apararii a afirmat ca substante radioactive…

