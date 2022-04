Coreea de Nord a furat peste 600 de milioane de dolari din blockchain-ul Ronin FBI anunta ca a reusit sa atribuie atacul din 23 martie, asupra retelei de blockchain Ronin, grupului de hackeri Lazarus, grup despre care se cunoaste faptul ca lucreaza la comenzile guvernului din Coreea de Nord. In urma atacului asupra retelei de blockchain folosita de popularul joc online Axie Infinity, hackerii nord-coreeni au furat monede digitale in valoare de aproape 615 milioane de dolari. Nu doar FBI are dovezi care acuza Coreea de Nord de acest jaf digital. Doua firme de blockchain, Chainalysis si Elliptic, spun si ele ca in spatele atacului se afla Coreea de Nord. Nu este primul jaf… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Statelor Unite a legat hackeri din Coreea de Nord de cel mai mare jaf de criptomonede din istorie, in valoare de peste jumatate de miliard de dolari, relateaza Reuters. Victima fraudei au fost utilizatorii Axie Infinity, un popular joc video online ce foloseste tokenuri nefungibile NFT prin…

- Statele Unite ofera o recompensa de zece milioane de dolari pentru orice informatie care ar permite „identificarea sau localizarea” liderului gruparii Stat Islamic - Khorasan (ISIS-K), Sanaullah Ghafari. ISIS-K este aripa din Afganistan a gruparii teroriste Stat Islamic, responsabila pentru atentatul…

- Hackerii nord coreeni sunt cunoscuti pentru atacurile lor asupra marilor economii globale si pentru furturile de date, iar acum tinta lor numarul 1 o reprezinta piata criptomonedelor. O investigatie ONU a aratat ca hackerii nord coreeni au furat criptomonede in valoare de milioane de dolari. Fondurile…

- Atacatorii cibernetici nord-coreeni au furat criptomonede in valoare de milioane de dolari pentru a finanța programele de rachete ale țarii, se arata intr-un raport al ONU prezentat presei, conform BBC, arata Mediafax. Intre 2020 și jumatatea anului 2021, atacatorii cibernetici au furat peste…

- Coreea de Nord a furat milioane de dolari in criptomonede prin atacuri cibernetice, bani pe care i-a folosit, apoi, pentru a-și finanța programul balistic și nuclear, se arata intr-un raport al ONU, citat de BBC.

- Platforma Wormhole, una dintre cele mai populare punți de legatura intre blockchain-urile ethereum și solana a pierdut peste 320 de milioane de dolari miercuri dupa-amiaza, in urma unui aparent hacking, anunța CNBC.

- Hackerii nord-coreeni au furat active digitale in valoare de aproape 400 de milioane de dolari, in cel puțin șapte atacuri asupra platformelor de criptomonede anul trecut, susține un raport citat de BBC.

- Pentru hackerii din Coreea de Nord, 2021 pare sa fi fost unul dintre cei mai productivi ani, și asta deoarece, potrivit raportului Chainalysis, in 2020 au fost patru atacuri mari, iar in 2021 au fost șapte, valoarea criptomonedelor extrase crescand cu 40%, relateaza BBC .Atacurile au vizat in special…