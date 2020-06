Coreea de Nord a distrus biroul de legătură cu Sudul, din Kaesong (Ministerul Unificării sud-coreean) Coreea de Nord a distrus marti biroul de legatura cu Coreea de Sud din Kaesong, oras situat in apropiere de frontiera dintre cele doua tari, a anuntat Ministerul Unificarii sud-coreean, la cateva zile dupa amenintari virulente din partea Phenianului, potrivit AFP. "Coreea de Nord a aruncat in aer sediul biroului de legatura de la Kaesong la ora locala 14:49" (06:49 GMT), a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului insarcinat cu relatiile intre cele doua state coreene intr-un comunicat difuzat online presei. Coreea de Nord a proferat amenintari la adresa Coreei de Sud in ultimele zile, amenintand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

