Corcodusele ajuta la intarirea imunitatii, stimuleaza activitatea cardiaca si scad riscul imbolnavirii de cancer. Stimuleaza pofta de mancare pentru copii, dar sunt bune si in dietele adultilor. Fosforul din compozitie ajuta la memorie, iar magneziul dimineaza stresul, scrie Doftoria.ro. Corcodușele sunt bogate in vitamine precum cele din grupa B (B1, B2, B3, B6), vitaminele C, A, E, K, mangan, seleniu, zinc, minerale-fier, magneziu, calciu, potasiu, fosfor, acid citric, proteine, zaharuri, acizi, pectine. Deoarece conțin foarte multa apa (90%) și calorii puține, sunt recomandate in curele de…