- Un copil de creșa se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a inecat cu o bucațica de mar in timpul gustarii, potrivit bihon.ro. Echipaje SMURD au intervenit prompt la fața locului, insa micuțul a trecut prin mai multe episoade de stop-cardio respirator, iar medicii au reușit sa il resusciteze de…

- Medicul ORL-ist Ciprian Venter este cel care a extras bucata de mar de la copilașul de un an și cinci luni care s-a inecat ieri, la gustarea de dimineața, la o instituție privata de pe strada Islazului din Oradea.

- Un copil de 13 ani din Oradea a facut infarct chiar in sala de clasa. Baiatul a fost resuscitat la școala, sub privirile ingrozite ale colegilor. Potrivit antena3.ro , copilului i s-a facut rau in timpul orei de științe sociale, la Școala Gimnaziala Avram Iancu din Oradea. La un moment dat s-a prabușit…

