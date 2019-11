Copilul din Constanța dispărut a fost găsit mort Copilul de opt ani din localitatea constanțeana Pecineaga, cautat in ultimele zile de la momentul la care a fost dat disparut, a fost gasit mort, informeaza Antena 3 vineri dimineața. Cautarile copilului de opt ani s-au concentrat in ultimele zile in zona bazinelor de decantare. Conform sursei citate, minorul a fost gasit in primul bazin dupa cinci zile de cautari. „A fost cautat in toate modurile posibile. Iata ca, astazi, se pare ca ar fi fost zarit trupul neinsuflețit in primul bazin in care a fost cautat. Nu se știe exact cum a ajuns copilul acolo, ce s-a intamplat cu el”, a spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

