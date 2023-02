Copilul in varsta de zece ani care, in cursul zilei de duminica, 19 februarie, a ajuns la spital dupa ce a fost muscat de trei caini, ramane in stare critica. Acesta a fost transferat de la Botosani la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, avand plagi muscate la nivelul capului, gatului si toracelui. Medicii au explicat ca este vorba despre plagi importante, cu lipsa de tesut, inclusiv un hemopneumotorax, o leziune la nivelul plamanilor care ii pune viata in pericol. Dupa ce a fost evaluat in Unitatea de Primire a Urgentelor, a fost transferat in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva pentru…