Stiri pe aceeasi tema

- Parintii pot beneficia de zile libere platite si in cazul in care copiii lor fac scoala online ca urmare a deciziei guvernanatilor de a redeschide fizic doar unitatile de invatamant cu rata de vaccinare peste 60% in randul personalului. Peste 2 milioane de elevi si prescolari au revenit fizic la cursuri…

- Parintii care trebuie sa supravegheze copiii in cazul in care cursurile sunt suspendate pot beneficia de zile libere platite, insa pe durata vacantelor scolare masura nu se aplica. “Zilele libere se acorda obligatoriu de catre angajator numai unuia dintre parinti, in cazul familiilor care au copii mai…

- O femeie de 41 de ani, din Zalau, bolnava de Covid-19, a murit acasa, in apartamentul in care locuia impreuna cu parinții, dupa ce a refuzat ajutorul medicilor. Conform rudelor, femeia nu ar fi avut alte probleme de sanatate, insa de cateva zile era racita și se simțea rau. Sambata, pe 16 octombrie,…

- Propaganda și manipularea agresiva practicate de cei aflați la guvernare, prin intermediul mass-media, au avut un efect devastator. Speriați de ce vad la televizor și de ce citesc in presa, parinții au luat cu asalt spitalele și iși interneaza copiii doar pentru ca au ieșit pozitivi la testele Covid,…

- Solicitare a parintilor RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Parintii le solicita autoritatilor sa reintroduca scoala online atunci când rata de infectare cu noul coronavirus depaseste pragul de 6 cazuri la mia de locuitori. Apelul vine în contextul cresterii numarului…

- Poveste horror petrecuta in Argeș, la Salatrucu, in 2019. O fetița in varsta de 11 ani a fost abuzata de un barbat de 32 de ani, cu acordul parinților, care ar fi incuviințat o pretinsa cerere in casatorie din partea satrapului. De fapt, mama si tatal fetei erau in stare de ebrietate avansata atunci…

- Cazul a ajuns in instanța in contextul in care, in Olanda, copiii cu varste intre 12 și 17 ani pot fi vaccinați doar cu acordul ambilor parinți.Parinții minorului sunt insa divortați, iar mama sa a precizat ca acesta vrea sa iși viziteze bunica grav bolnava, iar vaccinarea reduce riscul transmiterii…