- Un copil de 8 ani, ranit intr-un accident produs la Timișoara de un șofer baut. Un copil de 8 ani a fost ranit, marți, in urma unui accident care a avut loc in Timișoara, dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un autoturism condus de un șofer in varsta de 19 ani, care era baut.

- Accident in Apuseni: Un șofer incepator, in varsta de 20 de ani, a fost ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina Un șofer incepator a fost ranit intr-un accident produs pe un drum din Munții Apuseni, dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, accidentul s-a produs la data de…

- In seara zilei de 28 iulie 2023, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca, un barbat de 52 de ani, din comuna Valea Lunga, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism…

- FOTO: Accident la Alba Iulia, produs de un șofer baut. A lovit un autoturism parcat pe trotuar Un șofer beat a produs un accident soldat cu pagube materiale, in Alba Iulia. Acesta a lovit o mașina parcata pe trotuar și s-a ales cu dosar penal. ”La data de 20 iulie 2023, in jurul orei 03,40, polițiștii…

- Accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe DN 7, in apropiere de localitatea hunedoreana Aurel Vlaicu, unde un șofer in varsta de 82 de ani s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. „Pompierii Detașamentului Oraștie au intervenit in urma cu puțin timp, cu o autospeciala de stingere cu apa…

- Un autoturism a intrat intr un restaurant in noaptea de 20 spre 21 Mai 2023, la iesirea din localitatea Jucu de Mijloc.Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in aceasta dimineata la un eveniment rutier petrecut la iesirea din localitatea Jucu de Mijloc.Alerta…