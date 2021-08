Stiri pe aceeasi tema

- Raportul epidemiologic al OMS de miercuri arata ca cele mai afectate sunt Europa si continentul american, care au inregistrat cea mai mare rata de incidenta, cu 121,1 si, respectiv, 147,4 noi cazuri la 100.000 de locuitori.In cele 20 de luni de pandemie, infecțiile cu noul coronavirus au depasit 208…

- Noua bolnavi de COVID-19 au murit luni in Rusia dupa ce o teava de alimentare cu oxigen s-a rupt, a anuntat ministrul rus al sanatatii, transmite AFP. Tragedia a avut loc la Vladikavkaz, capital republicii Osetia de nord. "Noua pacienti afectati de coronavirus au murit din cauza lipsei de…

- Universitatea Johns Hopkin a publicat, joi, un bilanț actualizat conform caruia, de la debutul pandemiei de coronavirus, peste 4 milioane de persoane au murit dupa ce s-au infectat cu COVID-19, informeaza DPA, citata de Agerpres . In mai puțin de trei luni, numarul deceselor a crescut de la trei la…

- India a devenit cea de-a treia tara din lume care a depasit pragul de 400.000 de decese asociate maladiei COVID-19, potrivit unor statistici oficiale publicate vineri, informeaza AFP. Numarul total al deceselor asociate noului coronavirus a ajuns in aceasta tara la 400.312, potrivit Ministerului…

- O plaja din Rio de Janeiro a fost acoperita de trandafiri in memoria celor 500 de mii de persoane care au murit in Brazilia de COVID-19. Oamenii au infipt in nisip tarusi de care erau legate florile si au scris pe bucati de panza numele victimelor. Initiativa apartine unui ONG.

- O organizație neguvernamentala a așezat pe celebra plaja Copacabana 400 de saci in care au pus greutați pentru a atrage atenția ca numarul de morți din țara a depașit 400 de mii. Brazilia este una dintre țarile cele mai grav afectate de pandemie. De un an, in Brazilia, numarul de cazuri de Covid crește…

- Cetațenii UE vaccinați vor putea intra in Franța fara test PCR Oameni adunați pe malul Senei într-o zi însorita, Paris, 6 martie 2021/ (Eng) People gather on the banks of the River Seine near Notre Dame Cathedral (L), on a sunny afternoon in Paris, on March 6, 2021, amid the Covid-19…

- Numarul real al persoanelor care au decedat din cauza Covid-19 nu va fi știut niciodata, arata ministrul Sanatații pentru Hotnews , pentru ca e imposibil sa fie diagnosticați toți cei infectați, iar multe din persoanele decedate aveau și alte afecțiuni. „Va fi intotdeauna dificil de facut o estimare…