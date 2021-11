Un accident de circulație a avut loc, astazi, pe Drumul Național 17, in localitatea Reteag. Din primele informații, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din localitate, in timp ce se deplasa pe Drumul Național 17 dinspre Beclean catre Dej a accidentat un minor in varsta de 9 ani care a patruns pe partea carosabila. Copilul din Reteag a primit ingrijiri medicale la fața locului, iar apoi a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital. Acesta se afla in stare grava. Conducatorul autoturismului a fost testat de catre polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile…