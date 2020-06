Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 4 ani din localitatea Valea de Sus, județul Bihor, este cautat, sambata, de zeci de pompieri dupa ce a fost luat de o viitura.Purtatorul de cuvant al ISU Bihor, Camelia Roșca, a declarat pentru MEDIAFAX ca au fost mobilizați zeci de pompierii sa intervina pentru cautarea copilului,…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Bihor si-a pierdut viata, luni, dupa ce – la volanul unui Volkswagen Passat, a facut o depasire neregulamentara... The post Accident mortal in vestul țarii: Un tanar de 29 de ani a murit dupa ce, la volanul unui Volkswagen, a depasit neregulamentar si a izbit un TIR…

- Polițiștii și procurorii au facut 17 percheziții in balastiere din județele Arad și Bihor, la firme care acuzate ca extrageau nisip, balast și pietriș fara sa aiba autorizație. Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice din Arad au facut 17 percheziții in balastiere din județele Arad și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare care anunța „manifestari de instabilitate atmosferica și cantitați de apa insemnate”, anunțul vizand aproximativ jumatate din țara, inclusiv județele Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Informarea este valabila incepand de astazi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri seara, mai multe avertizari cod galben de vreme severa, valabile pentru localitați din 11 județe. Una dintre alerte vizeaza și vestul țarii unde, pana la ora 19.30 in mai multe zone din Arad, Bihor, Caras-Severin și Timis se vor semnala grindina…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus masuri specifice de supraveghere sanitar-veterinara pentru a elimina riscul patrunderii in Romania a gripei aviare inalt patogene, H5N8, dupa confirmarea a noi focare in Ungaria. Astfel, vor fi urmarite fermele…

- Noi cazuri de rujeola au fost raportate in vestul țarii Foto: Arhiva. Noi cazuri de rujeola au fost raportate în ultima saptamâna în vestul țarii. În județul Timiș, au fost confirmate patru îmbolnaviri iar, în Bihor, doua. La nivel național, în…

- Spitalul Județean de Urgența Deva este inchis, incepand de duminica seara, in totalitate, astfel ca nimeni nu intra și nimeni nu iese timp de 14 zile, iar niciun pacient nu va fi internat sau externat in acest interval, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Hunedoara,…