Copil cu arsuri după explozia unei butelii Un copil in varsta de doi ani a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce o butelie a explodat intr-un bloc din orasul Harlau. Acesta a suferit arsuri la nivelul fetei, iar medicii spun ca norocul sau a fost ca se afla in alta camera decat cea in care a explodat butelia, nefiind astfel expus direct suflului exploziei. Incidentul a avut loc in cursul dupa-amiezei de sambata la etajul patru al unui bloc de pe strada Alexandru Lapusneanu din Harlau si nu a fost urmat de incendiu. La locul interventiei au ajuns un echipaj de prim ajutor si o autospeciala, fiind solicitate si echipaje… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

