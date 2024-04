Stiri pe aceeasi tema

- Joi a avut loc o noua infatisare in procesul accidentului de la 2 Mai. Avocatul Adrian Cuculis, aparatorul familiei tinerei ucise in accidentul provocat de Vlad Pascu, a declarat ca Judecatoria Mangalia a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice in omor calificat. Cuculis a precizat ca urmatorul…

- Avocatul Adrian Cuculis, aparatorul familiei tinerei ucise in accidentul de la 2 Mai, provocat de Vlad Pascu, a afirmat ca la termenul de joi, Judecatoria Mangalia a respins cererea de schimbare a incadrarii juridice in omor calificat si a precizat ca urmatorul termen de judecata va fi si ultimul in…

- Adrian Bendeac, avocatul lui Vlad Pascu, soferul drogat care a ucis doi tineri la 2 Mai, a declarat presei la iesirea din sediul Judecatoriei Mangalia ca victimele accidentului circulau neregulamentar si ca este o culpa comuna. “In raportul de expertiza auto sunt concluziile tuturor expertilor, in sensul…

- UPDATE: Vlad Pascu a recunoscut acuzațiile, iar judecatoarea a fost de acord cu procedura simplificata.Procedura simplificata opereaza in cazul in care inculpatul recunoaște faptele așa cum au fost aceastea reținute prin rechizitoriul parchetului, solicitand ca judecata sa se desfașoare doar pe baza…

- Primul termen pe fond in acest dosar a fost pe 22 februarie. Cauza a fost amanata in conditiile in care, potrivit avocatului Adrian Cuculis care reprezinta familia tinerei moarte in accidentul rutier, unul dintre avocatii lui Pascu s-a retras din dosar, iar cel de-al doilea a anuntat ca nu poate participa…

- Apar noi informații incendiare in cazul accidentului din 2 Mai, unde doi tineri au fost uciși.Ce arata motivarea instanței. Prietenii lui Vlad Pascu au povestit ca tanarul facea drifturi și manevre periculoase.

- Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai din vara anului trecut, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia data joi de Tribunalul Constanta este definitiva. Tot joi, la Mangalia, incepe procesul in dosarul in care Vlad Pascu este judecat pentru comiterea infractiunilor…

- Parinții celor doi tineri care au pierit in tragicul accident din vara trecuta, petrecut in localitatea 2 Mai, au respins propunerea de mediere venita din partea familiei Pascu. Ei au declarat ca refuza categoric banii oferiți de familia șoferului drogat și intenționeaza sa dea poliția in judecata.…