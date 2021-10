Copiii români forțați să comită jafuri, în Spania Pentru cinci mii de euro, zeci de parinti din Romania si-au vandut copiii unor traficanti. Minorii erau dusi in Spania, unde erau obligati sa fure si sa talhareasca. Erau tinuti in conditii mizere si daca nu aduceau destui bani erau pedepsiti. Totul a iesit la iveala dupa o ampla operatiune a politistilor. Cateva luni i-au […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

